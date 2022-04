Stuntende Gijs Brouwer beleeft in VS ’tennisweek van zijn leven’

„Het is tot nu toe een heel bijzondere ervaring”, aldus Brouwer, die normaal op de kleinschalige challengers en futuretoernooien uitkomt. „Pas vorige week woensdag kreeg ik het nieuws dat ik mee mocht doen aan de kwalificaties, donderdag heb ik een ticket geboekt en vrijdag ben ik naar Houston gevlogen. Vanaf mijn eerste stappen op de baan zat ik er meteen lekker in. Tot mijn verbazing is het best een leuk verhaal aan het worden.”

Wat heet, want na vier zeges op rij is Brouwer de laagst geklasseerde kwartfinalist op de ATP Tour van het jaar. „Het is zeker de mooiste tennisweek van mijn leven, zeker omdat er hier ook een aantal mensen van vroeger bij is. Mijn ouders hebben elf jaar in Houston gewoond en toen ik twee maanden oud was zijn we naar Nederland gegaan.”

Omarmd

De linkshandige Nederlander wordt ondanks zijn korte verblijf in Texas wel omarmd door het toernooi. „Ze noemen me bij de aankondiging steeds ’Houston born Brouwer’. En via de ATP word ik ook wat vaker aangevraagd om wat vragen te beantwoorden. Het is natuurlijk ook best bijzonder, iemand die buiten de top 300 staat en de kwartfinales haalt, maken ze ook niet zo vaak mee.”

De wijze waarop Brouwer het hoofdtoernooi haalde zorgde voor de nodige ophef. In de laatste kwalificatieronde had Brouwer eigenlijk al verloren van de Canadees Steven Diez, maar de scheidsrechter slikte zijn ’game, set and match’ weer in omdat de service van Brouwer uit zou zijn geweest. Het punt werd opnieuw gespeeld, vervolgens gewonnen door Brouwer en de partij kantelde. Diez was na afloop furieus en was er zeker van dat de umpire de verkeerde afdruk had aangewezen.

Kwalificatie Roland Garros

„De scheidsrechter maakte een grote fout en dat heb ik hem drie keer gezegd. Ik dacht: ik laat het hem wel regelen. Maar de verklaring van Diez klopte ook niet helemaal, ondanks dat de scheids de verkeerde afdruk aanwees was mijn service wel uit. Of ik hem nog heb gesproken? Nou, ik denk dat hij me niet meer wil spreken. Hij was in de derde set mentaal gebroken.”

Brouwer maakt door zijn opmerkelijke reeks zijn entree in de mondiale top 300. „Eigenlijk ben ik altijd blijven geloven in een leuk resultaat zoals hier, anders was ik al wel gestopt. Doordat ik flink ga stijgen komt ook deelname aan de kwalificaties van Roland Garros in de buurt en dat is nu mijn voornaamste doel. Maar, we zijn nog niet klaar hier.”

Bij de laatste acht neemt Brouwer het op tegen de als derde geplaatste Amerikaan Reilly Opelka, de mondiale nummer 18.