Voetballer heeft fysiek grote stappen gezet: ’Bij mijn nekvel gepakt door krachttrainer’ Joey Veerman keert met PSV terug bij zijn grote liefde FC Volendam: ’Zal raar voelen’

Door Mike Verweij en Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Joey Veerman keert met PSV terug bij de club waar het voor hem allemaal begon als voetballer: FC Volendam. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

De grote blikvanger dit seizoen bij PSV is Xavi Simons, die de spotlights naar zich toetrekt. Maar op het middenveld van de nummer drie van de Eredivisie speelt ook Joey Veerman een prominente rol. De begaafde technicus uit Volendam was dit seizoen al bij 22 goals betrokken als aangever of afmaker. Zondag beleeft Veerman een primeur, want voor het eerst in zijn carrière meldt hij zich bij het Kras Stadion van FC Volendam als speler van de uitspelende club. Een bijzondere gewaarwording voor de middenvelder, die een speciaal plekje in zijn hart heeft voor zijn oude cluppie.