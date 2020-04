Sport Kort: Gouverneur New York kan zich honkbal voorstellen in zomer

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Honkbal: Gouverneur New York kan zich honkbal voorstellen in zomer

09.18 uur: Gouverneur Andrew Cuomo sluit niet uit dat er komende zomer in de staat New York weer gehonkbald wordt. De start van het seizoen in de Amerikaanse profcompetitie MLB is vanwege de coronapandemie voor onbepaalde tijd uitgesteld. „Wees creatief, probeer uit te vinden of het kan”, zei Cuomo, die aan het hoofd staat van de door het coronavirus zwaarst getroffen staat van de Verenigde Staten.

Het zou in ieder geval gaan om duels zonder toeschouwers. „Maar als de spelers iets meer kunnen verdienen dan nu ze thuis zitten en wanneer de clubeigenaars iets meer inkomsten krijgen dan bij een totale stilstand, waarom niet? Ik zou er in ieder geval graag voor gaan zitten”, zei de Democraat die wel een kanttekening plaatste. „Het moet, zonder de inkomsten van ticketverkoop, natuurlijk wel economisch verantwoord zijn.”