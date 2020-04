Sport Kort: Rode Ster Belgrado beloont medisch personeel met seizoenkaart

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Rode Ster Belgrado beloont medisch personeel met seizoenkaart

12.43 uur: Voetbalclub Rode Ster Belgrado heeft grote waardering voor het medische personeel dat zich in Servische ziekenhuizen inzet voor het lot van coronapatiënten. De club heeft daarom een bijzonder cadeau. Alle professionele hulpverleners die betrokken zijn bij de behandeling van patiënten met Covid-19 kunnen voor volgend seizoen een seizoenkaart krijgen voor Rode Ster.

„Het is slechts een klein gebaar voor alles wat ze hebben gedaan voor de staat en het Servische volk tijdens de coronacrisis”, meldt de club uit de Servische hoofdstad op de website. „Deze mensen zijn de helden van nu met hun expertise en opofferingen. Ze geven alles, terwijl honderden van hen zelf besmet raakten en sommigen zelfs overleden.” Rode Ster zal in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid alle ziekenhuizen aanschrijven.

Biljarten: Biljartbond maakt zich grote zorgen over sluiting locaties

12.04 uur: De Koninklijke Nederlandse Biljartbond (KNBB) maakt zich grote zorgen over het voortbestaan van locaties waar gebiljart kan worden. Zeer recent werd bekend dat vanwege de gevolgen van het coronavirus een grote locatie in het Brabantse Zundert de deuren definitief sluit. Hierdoor komen onder andere enkele biljartverenigingen zonder accommodatie te zitten.

De directeur van het bondsbureau van de KNBB, Willem la Riviere, vreest dat als de sluiting van de horeca en verenigingsgebouwen langer duurt, er meer uitbaters het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

„Vooralsnog is de locatie in Zundert de eerste waarvan bij ons bekend is dat deze sluit. Triest dat deze lokaliteit, waar meerdere verenigingen hun wedstrijden en clubavonden spelen, het niet redt. We hopen uiteraard dat de sluiting van lokaliteiten waar men kan biljarten, snooker of poolen zoals de horeca, sportaccommodaties, buurthuizen, dorpshuizen etc niet te lang gaat duren om te voorkomen dat er nog anderen noodgedwongen hun deuren moeten sluiten.”

Honkbal: Gouverneur New York kan zich honkbal voorstellen in zomer

09.18 uur: Gouverneur Andrew Cuomo sluit niet uit dat er komende zomer in de staat New York weer gehonkbald wordt. De start van het seizoen in de Amerikaanse profcompetitie MLB is vanwege de coronapandemie voor onbepaalde tijd uitgesteld. „Wees creatief, probeer uit te vinden of het kan”, zei Cuomo, die aan het hoofd staat van de door het coronavirus zwaarst getroffen staat van de Verenigde Staten.

Het zou in ieder geval gaan om duels zonder toeschouwers. „Maar als de spelers iets meer kunnen verdienen dan nu ze thuis zitten en wanneer de clubeigenaars iets meer inkomsten krijgen dan bij een totale stilstand, waarom niet? Ik zou er in ieder geval graag voor gaan zitten”, zei de Democraat die wel een kanttekening plaatste. „Het moet, zonder de inkomsten van ticketverkoop, natuurlijk wel economisch verantwoord zijn.”