Bosker wordt ploegmaat van Kramer en Roest

De ene (Douwe de Vries) gaat, de ander (Bosker) komt. Dat is de gang van zaken rondom de transfer van de geboren Zwitser, die bijtijds zelf contact legde met coach Jac Orie. In Salt Lake City, tijdens de WK Afstanden informeerde hij naar de mogelijkheden, waarna in Hamar de resterende plooien werden gladgestreken.

„Ik heb me geen grote zorgen gemaakt over mijn schaatstoekomst”, zegt Bosker. „Al zorgde het uitbreken van het coronavirus wel voor de nodige vertraging. Ook in de sportwereld worden daardoor dingen onzeker. Maar ik wist dat het in orde zou komen. Er was in het eerste gesprek onmiddellijk een klik en van de kant van Jac was er interesse. Hij ziet in mij een goede vervanger van Douwe en een ideale ploeggenoot voor Sven en Patrick.”

Bosker denkt de komende twee seizoen als allrounder definitief door te kunnen stoten naar de wereldtop. „Met de focus op de 1500 meter en de vijf kilometer, de sleutelafstanden voor een stayer”, verduidelijkt hij. „Maar uiteraard zullen de Olympische Spelen van Peking ook voor mij het grote doel worden. De ploegenachtervolging is de meest eenvoudige weg naar een gouden medaille, maar ik hoop me vooral te plaatsen voor de vijf kilometer”, aldus Bosker, die in 2018 Nederlands kampioen allround werd en de voorbije twee seizoenen deel uitmaakte van de Nederlandse ploeg die de wereldtitel op de ploegenachtervolging veroverde.