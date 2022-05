Vertrekkende succescoach Ajax en opvolger plannen overdracht Ten Hag: ’Schreuder wil graag met me praten’

Alfred Schrueder neemt bij Club Brugge afscheid met de landstitel. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Erik ten Hag en zijn opvolger Alfred Schreuder plannen op korte termijn een afspraak in. „Ik heb hem geappt en hij wil als een soort overdracht graag met me praten. Ik denk dat er een goede organisatiestructuur ligt, waar Marc Overmars en ik hard aan hebben gewerkt”, aldus Ten Hag die denkt dat zijn erfenis bij Schreuder ’zeker in goede handen is’.