Juventus wint beroepszaak over racistische spreekkoren richting Romelu Lukaku

De Belgische spits van Internazionale maakte in blessuretijd van het eerste duel met Juventus in de halve finale van de Italiaanse beker op 4 april gelijk (1-1). Een deel van de aanhangers van de thuisclub had zich kort voor de door Lukaku benutte strafschop misdragen met oerwoudgeluiden en racistische gezangen richting de international. Lukaku kreeg vanwege provocerend gedrag na zijn treffer zijn tweede gele kaart, wat hem ook een schorsing opleverde.

Juventus moest aanvankelijk voor straf de tribune in de Curva Sud voor één duel sluiten. Dat was de wedstrijd tegen Napoli op 23 april. Maar de club ging daartegen in beroep.