FC Volendam dendert door met zesde zege op rij

Het enige doelpunt tegen Jong AZ werd gemaakt door Daryl van Mieghem. De middenvelder van FC Volendam passeerde na ruim een uur doelman Beau Reus op aangeven van Boy Deul.

Naar einde mooie week ADO Den Haag

Excelsior won de uitwedstrijd bij ADO Den Haag met 0-2. De ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen kwam in de 52e minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van de Haagse verdediger Jamal Amofa. Redouan El Yaakoubi maakte er in de 80e minuut 0-2 van voor de Rotterdammers. De wedstrijd lag in de tweede helft even stil, omdat er bekers en dergelijke richting de grensrechter werden gegooid.

Het was een domper op een verder feestelijke week voor ADO Den Haag. Donderdag werd bekend dat de club dit seizoen gewoon doorkan. De licentiecommissie van de KNVB keurde de begroting van ADO Den Haag voor het seizoen 2021-2022 dan eindelijk goed. De nieuwe begroting was met de steun en hulp van de gemeente Den Haag tot stand gekomen.

De Graafschap versloeg VVV-Venlo met 1-2. De Doetinchemmers zagen in Venlo Giovanni Korte en de Belgische verdediger Jasper Van Heertum scoren. Tussendoor had Sven Braken gelijkgemaakt.

Nieuwe tegenvaller Verbeek

Ondertussen verloor het Almere City van Gertjan Verbeek weer. In eigen huis werd het over de knie gelegd door Jong PSV (3-5). Bij de bezoekers viel Dante Sealy op. De 18-jarige Amerikaan maakte na rust een zuivere hattrick. Zodoende staat Almere City na twaalf speelronden negentiende. Alleen FC Dordrecht presteert dit seizoen nog slechter.

Dordrecht was thuis tegen FC Den Bosch wel verantwoordelijk voor de spectaculairste wedstrijd van de avond. De hekkensluiter keek bij de rust tegen een 3-0-achterstand aan. Mede door twee doelpunten van Alessio Miceli werd het nog 3-3. De schitterende gelijkmaker van de Italiaan viel diep in blessuretijd.

NAC Breda won op eigen veld voor bijna 15.000 toeschouwers met 3-0 van MVV.