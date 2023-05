Sensatie Karatsev staat met zevende zege op rij in halve finales in Madrid

De 29-jarige Karatsev, die in de Spaanse hoofdstad via de kwalificaties was doorgedrongen tot het hoofdtoernooi, had eerder onder anderen nummer drie van de wereld en landgenoot Daniil Medvedev en de Nederlander Botic van de Zandschulp uitgeschakeld. Dankzij zijn zevende zege op rij in Madrid bereikte hij voor het eerst de halve finales van een mastertoernooi.

De partij tussen Karatsev en Zhang ging lange tijd gelijk op, waarna de Chinees in de tiebreak op weg leek naar de setwinst. De mondiale nummer 99 kwam met twee breaks op een 3-0-voorsprong, maar zag de Rus vervolgens zeven punten op rij maken. Karatsev had vervolgens genoeg aan een enkele break in de eerste game van de tweede set om de partij te beslissen. Hij speelt in de halve finales tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Stefanos Tsitsipas en Jan-Lennard Struff.

Sabalenka in halve finale te sterk voor Sakkari

Aryna Sabalenka bereikte de finale van het WTA-toernooi. De 24-jarige tennisster uit Belarus was in twee sets te sterk voor Maria Sakkari uit Griekenland: 6-4 6-2.

Sabalenka, als tweede geplaatst in Madrid, treft in de finale mogelijk de nummer 1 van de wereld, de Poolse Iga Swiatek. Die neemt het in de andere halve finale op tegen Veronika Koedermetova uit Rusland.

Voor Sabalenka is het de vijfde finale van 2023. Ze won eerder het toernooi van Adelaide en de Australian Open. Ze verloor de finales van Indian Wells en Stuttgart. Op het gravel in de Duitse stad was Swiatek haar in april de baas.

Rojer strandt in halve finales dubbelspel in Madrid

Jean-Julien Rojer is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het dubbelspel op het masterstoernooi van Madrid. De 41-jarige tennisser verloor met zijn dubbelpartner Marcelo Arevalo uit El Salvador in twee sets van Karen Chatsjanov en Andrej Roeblev uit Rusland: 6-4 6-4.

Rojer won dit jaar een toernooi in Adelaide en in Delray Beach met Arevalo. Het was voor het eerst dit jaar op gravel dat Rojer en Arevalo de halve finales bereikten. Daarin hadden de twee Russen in beide sets aan één break genoeg om de winst te pakken.

Chatsjanov en Roeblev nemen het in de finale op tegen de Indiër Rohan Bopanna en Matthew Ebden uit Australië. Dat duo versloeg eerder in de kwartfinales Wesley Koolhof en zijn Britse dubbelpartner Neal Skupski.