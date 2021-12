Premium Het beste van De Telegraaf

PEC-aanvoerder Bram van Polen niet bezig met degradatie

Bram van Polen (rechts) met PEC-doelman Kostas Lamprou en matchwinnaar Loïs Openda vanVitesse. Ⓒ ANP

ARNHEM - PEC Zwolle legde in de uitwedstrijd tegen Vitesse een prima eerste helft op de mat, maar toch liep het weer mis voor de afgetekende nummer laatst van de Eredivisie. Het is om moedeloos van te worden, vindt captain Bram van Polen na een eerste seizoenshelft, waarin PEC slechts zes punten uit achttien duels wist te peuren. „Heel zuur. Dit is typisch voor de fase waarin we zitten. Met name in de eerste helft lieten we goed voetbal zien, maar het valt iedere keer net niet goed voor ons en dan komen we toch weer door een eigen fout op achterstand”, aldus de routinier, die in Arnhem zijn 250e Eredivisieduel afwerkte voor PEC Zwolle.