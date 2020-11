Ten Hag over Klaassen bij Oranje: ’Snel, hij is vier weken bij Ajax’

„Ik zei net wel tegen hem dat het snel gaat als je vier weken bij Ajax zit”, vertelde de coach. „Maar Davy is natuurlijk erg goed bezig. Hij is een uitstekende voetballer die het spel sneller leest dan anderen.”

„Klaassen vertrok bij Ajax als beste speler van de Eredivisie”, zei Ten Hag. „Daar was denk ik iedereen het wel over eens. Bij Everton en Werder Bremen heeft hij nog meer ervaring opgedaan. Die bagage heeft hij weer mee naar ons genomen.”

’Geloof niet in vorm’

Bondscoach Frank de Boer heeft ook Quincy Promes weer opgeroepen voor de komende interlands tegen Spanje, Bosnië en Herzegovina en Polen. De aanvaller is de laatste weken ver van zijn goede vorm van het vorige seizoen. „Maar wie mij goed kent, weet dat ik niet in vorm geloof”, zei Ten Hag.

„Je kan voetballen of niet. Vorm kan er in een keer weer zijn, tenzij een speler mentale of conditionele problemen heeft. Maar dat is bij Quincy niet het geval. Hij heeft dit seizoen ook goede wedstrijden gespeeld. Zo bereidde hij dinsdag nog de 0-1 tegen Midtjylland voor. Hij mag het laten zien, we hebben meerdere spelers voor zijn positie”, doelde hij ook op David Neres.

’Uitstekende alternatieven voor Schuurs’

Ten Hag begrijpt enigszins waarom Perr Schuurs geen uitnodiging voor het Nederlands elftal heeft ontvangen, ook al zijn de centrale verdedigers Virgil van Dijk en Matthijs de Ligt nog steeds niet beschikbaar. „Ik denk dat de bondscoach met Stefan de Vrij, Nathan Aké en Daley Blind uitstekende alternatieven heeft.”