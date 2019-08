Video: Is dit de slechtste transferaankondiging ooit?

De aankondiging van aankoop James McCarthy op de twitterpagina van de Londense club is in ieder geval inmiddels weer verwijderd, na behoorlijk wat kritiek. Helaas voor Crystal Palace is een korte periode op sociale media genoeg om het filmpje weer boven tafel te krijgen.

En dat ze een flater hadden geslagen, bleek later, toen er weer een filmpje/gifje op Twitter werd gezet. ,,VAR gecheckt. Tweet deleted”, schrijven ze erbij. Hierbij is dezelfde McCarthy weer te zien, die het VAR-teken maakt.