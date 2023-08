Peter Bosz prijst 17-jarige debutant Tygo Land: ’Unieke speler’

„Ik heb me in de eerste helft lopen ergeren, het tempo was veel te laag. Dan speel je de tegenstander niet kapot. Ik heb goede dingen gezien, maar ook hele slechte”, aldus Bosz, die ook afgelopen dinsdag na de 4-1 zege op Sturm Graz al kritisch was over het vertoonde spel..

Een compliment deelde Bosz uit aan de vijf wisselspelers die in de ploeg kwamen en een impuls gaven aan het team. Met name Ismael Saibari en Yorbe Vertessen speelden een belangrijke rol. Zij tekenden als assistgever en afmaker voor de tweede goal. „Het eerste gedeelte na rust was niet veel beter. Er was maar één reden dat we voor stonden bij de rust en dat was individuele klasse (van Noa Lang, red.). Gaandeweg de tweede helft werd het wel beter. De vijf die erin gekomen zijn hebben laten zien hoe je moet voetballen en met welke intensiteit je moet spelen. Zij hebben het voorbeeld gegeven en ervoor gezorgd dat we deze wedstrijd winnen, want als het 1-0 blijft kun je altijd nog tegen de 1-1 aanlopen.”

Peter Bosz hier met Olivier Boscagli. Ⓒ ANP

Bosz wil dat zijn ploeg beterschap toont en scherper aan de wedstrijden gaat beginnen. „Dat moet veranderen. We moeten beter aan een wedstrijd beginnen en in een hoger tempo. Je positiespel zal in een hoger tempo moeten, want meer tegenstanders zullen gegroepeerd gaan verdedigen tegen ons.”

In de slotfase liet Bosz de 17-jarige Tygo Land, die vorig seizoen is overgenomen van SC Heerenveen, nog even debuteren in de hoofdmacht. „Hij heeft heel veel potentie. Hij traint met ons mee en dat doet hij heel goed. Omdat hij het goed doet, heb ik hem laten invallen. Tygo is een unieke speler. Zoals hij speelt, daar zijn er niet veel van. Hij is heel balvast en speelt met flair. Je ziet dat hij fysiek nog moet groeien, maar dat is logisch, want hij is pas 17. Maar hij kan heel goed voetballen. Wat ik heel fijn vind, is dat hij meestal de ballen naar de juiste kleur speelt. Als hij hard blijft werken, dan gaat hij een heel mooie toekomst tegemoet.”