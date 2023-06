Zestien zeges op rij in de Diamond League voor Femke Bol

De 23-jarige Bol kwam in de Zwitserse stad tot een tijd van 52,76. De Finse Viivi Lehikoinen moest bijna twee seconden toegeven (54,67) en Ayomide Folorunso uit Italië werd derde in 55,12.

Bekijk hier de tweet.

Nooit eerder was Bol zo snel in Lausanne, waar het relatief fris was. Mede daardoor bleef een absolute toptijd uit. De drievoudig Europees kampioene won onlangs in Oslo in 52,30, de beste wereldjaartijd. Ze wil graag onder de 52 seconden duiken.

Bol kwam dit seizoen nog niet aan haar persoonlijk record van 52,03 en het wereldrecord van 50,68 van de Amerikaanse Sydney McLaughlin is ver weg, maar ze maakt zich geen zorgen. "Ik merk dat de vorm steeds beter wordt. Het was een uitdaging om naar veertien passen tussen de horden over te stappen, maar ik geniet daarvan", liet Bol eerder deze week optekenen. "De aanpassingen betalen zich al uit, al voelt het nog steeds niet comfortabel. Maar dat heb ik nodig om mezelf te verbeteren. En iedere race leer ik weer."

Bol wil op haar best zijn tijdens de WK in Boedapest, in augustus. Daar mikt ze op de wereldtitel, de enige prijs die nog ontbreekt op haar inmiddels goed gevulde erelijst, waarop reeds olympisch brons, mondiaal zilver en Europees goud staan.