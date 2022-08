Jonge estafetteploeg verrast met historisch goud bij EK

Ongeloof bij de zwemsters na het onverwachte EK-goud. Ⓒ REUTERS

De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK in Rome verrassend het goud gepakt op de 4x200 meter vrije slag. Het jonge Oranje-kwartet, bestaande uit Imani de Jong, Silke Holkenborg, Janna van Kooten en Marrit Steenbergen, veroverde in het openluchtzwembad in het Foro Italico de Europese titel in 7.54,07. Groot-Brittannië eindigde als tweede (7.54,73), het brons ging naar Hongarije (7.55,73).