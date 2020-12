Seizoen voorbij voor PSV-jongeling Richard Ledezma

Ledezma was één van de talenten die echt op de deur klopte, zag ook trainer Roger Schmidt. ,,Hij was één van de spelers die het heel goed deed in Jong PSV, trainde nu ruim een maand mee en we wilden hem definitief bij de selectie halen na de winterstop’’, aldus de coach over de eerder geplande aanstaande beloning.

Schmidt, die zelf twee keer een kruisbandblessure heeft gehad, voelt mee met de kersverse Amerikaans international. ,,Het is ongelooflijk jammer, want hij was zo gemotiveerd, is een mooi persoon ook’’, aldus de coach over de zoon van Mexicaanse ouders, die in Amerika opgroeide.

Hij vindt Ledezma een mooi karakter. Het talent bleek eerder al in woorden een Amerikaan, onbevreesd om zijn ambities uit te spreken. Op het veld wil Schmidt daarbij het vurige van de Mexicaan in hem terugzien. ,,Hij is een Amerikaan met een Mexicaans hart’’, lacht Schmidt. ,,Dat zeg ik ook altijd tegen hem: je hebt een Amerikaans paspoort, maar moet spelen als een Mexicaan.’’

Ledezma maakte de afgelopen periode steeds meer minuten in PSV 1 en speelde donderdag ook een sterk eerste half uur tegen de Cyprioten. De Argentijnse spits Maxi Romero scheurde eerder dit seizoen zijn kruisband. Hij is terug in (revalidatie)training, maar de verwachting blijft dat hij deze jaargang niet meer zal spelen.