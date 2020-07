Uitgevallen Max Verstappen ziet Valtteri Bottas Grand Prix van Oostenrijk winnen

Nog voordat de race begon werd de toon direct gezet in Oostenrijk. Red Bull Racing had een protest ingediend na de kwalificatie van Lewis Hamilton. Nadat de stewards zondag nieuw bewijs, dat Hamilton bij een gele vlag geen snelheid minderde, in handen hadden gekregen van het team van Verstappen, werd besloten om Hamilton alsnog een gridstraf op te leggen. Daardoor schoof Verstappen door naar plek twee en begon de Brit vanaf de vijfde positie. Bottas startte vanaf pole position.

Pech voor Verstappen

Het legde Verstappen echter geen windeieren. De Red Bull-coureur had de tweede plaats stevig in handen, totdat zijn bolide na elf rondes tegen begon te stribbelen. „F*ck, hij schiet steeds terug in de anti-stall-modus”, vloekte Verstappen over de bordradio.

Er zat geen snelheid meer in de wagen van Verstappen, die ondanks de technische problemen nog wel de pits kon bereiken. Aldaar kregen de monteurs de RB16 niet meer aan de praat. Verstappen stapte uit zijn auto en kreeg als eerste coureur van het seizoen een ’DNF’(niet gefinisht) achter zijn naam staan.

Safety Car en uitvallers

Na het uitvallen van Verstappen en de goede start van Hamilton had Mercedes, bijna vertrouwd, weer de eerste twee posities in bezit.

Lewis Hamilton. Ⓒ ANP/HH

Niet veel later vielen ook Daniel Ricciardo (Renault) en Lance Stroll (Racing Point) uit en na de spin van Kevin Magnussen (Haas), die ook uitviel, werd de Safety Car in het leven geroepen.

Mercedes leek af te stevenen op een eenvoudige overwinning en als team de maximale punten binnen te halen. Ware het niet dat de spanning op twee derde van de race volledig terug was toen opnieuw de Safety Car op de baan kwam, dit keer na het uitvallen van George Russell (Williams). Het veld kroop weer in elkaar, met nog elf rondes te gaan.

Straf Hamilton, Ferrari profiteert

Toen de Safety Car weer van de baan ging, opende Red Bull-coureur Alexander Albon - toen derde - meteen de aanval op Hamilton. De twee kwamen met elkaar in aanraking, Albon spinde van de baan en viel ver terug, buiten de punten. De wedstrijdleiding boog zich over het incident en besloot Hamilton een tijdstraf van vijf seconden te geven. Albon kon uiteindelijk niet finishen en was de dramatische middag van Red Bull compleet.

Charles Leclerc profiteerde optimaal van de Safety Cars, de tijdstraf van Hamilton en het wegvallen van Albon. De Ferrari-coureur begon de race vanaf de zevende positie, maar klom op naar het podium.

Het is niet de dag van Max Verstappen Ⓒ ANP/HH

Achter Bottas gebeurde er genoeg en viel de ene na de andere coureur uit (er kwamen er slechts elf - van de 20 - over de streep). Zelf kon de Fin probleemloos van start tot einde onbedreigd naar de overwinning rijden. Leclerc eindigde als tweede en Lando Norris (McLaren) finishte als derde en pakte nog een extra punt door de snelste raceronde neer te zetten. Hamilton viel door de straf net buiten het podium.

Programma

Het Formule 1-circus blijft voorlopig in Oostenrijk. De volgende race die op de planning staat is de Grand Prix Steiermark. Deze zal tevens plaatsvinden op de Red Bull Ring in Spielberg. De kwalificatie is op zaterdag 11 juli en begint om 15.00 uur, de race is zoals gebruikelijk op de zondag (12 juli) en start om 15.10 uur.

Bekijk ook: Uitgevallen Max Verstappen ziet Valtteri Bottas Grand Prix van Oostenrijk winnen

Bekijk ook: Herbeleef de dramatische seizoenstart van Max Verstappen

Bekijk hier de uitslagen en de stand in de strijd om de wereldtitel in Formule 1.