Nog geen duidelijkheid over inzetbaarheid De Jong bij PSV

„We bekijken of hij zondag gaat redden. Hij gaat goed vooruit. Of Cambuur te snel komt, moet de komende dagen blijken, maar we hebben goede hoop dat hij het gaat redden”, aldus Van Nistelrooy, die Guus Til weer in zijn selectie kan verwelkomen en nog niet kan beschikken over Savio, Walter Benitez, Thorgan Hazard en Fodé Fofana.

PSV kan bovendien voorlopig geen beroep doen op Mauro Junior. De linksback gaat naar Brazilië om kniespecialist te raadplegen over zijn knieprobleem en zal voorlopig niet in actie komen. De kans is aanwezig dat het al einde seizoen is voor de Braziliaan, die door twee eerdere ernstige blessures, een liesblessure en een schouderblessure, en een schorsing nauwelijks in actie is gekomen. „We moeten het onderzoek afwachten. Daar komt een diagnose uit, daar wachten we op. Het is een groot gemis”, aldus Van Nistelrooy.

PSV heeft nog een appeltje te schillen met SC Cambuur na de pijnlijke 3-0 uitnederlaag tegen de Friezen eerder dit seizoen. „Die wedstrijd staat op je netvlies, want het is absoluut de slechtste die we gespeeld hebben. Dat wil je rechtzetten. Maar we willen vooral doorgaan met waar we mee bezig zijn en dat is wedstrijden winnen. Dat is het enige wat belangrijk is voor ons. Natuurlijk hebben we toen stevig over die wedstrijd gesproken en de reactie daarop heeft ons ook verder gebracht. Maar nu zijn we een stuk verder in het seizoen”, aldus Van Nistelrooy.

Bekijk hier het programma en de stand in de Eredivisie