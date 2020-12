Nieuwe Red Bull-coureur Sergio Pérez heeft op juiste moment gepiekt

Sergio Pérez na zijn voorlopige hoogtepunt in de Formule 1, zijn winst in Sakhir. Ⓒ BSR Agency

Sergio Pérez (30) heeft zich op het juiste moment in de kijker gereden bij een topteam in de Formule 1. De nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing brak eerder deze maand in Bahrein het record van de coureur met de meeste starts tot een eerste zege, namelijk 190.