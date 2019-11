Bijzonder eerbetoon uit Polen aan overleden Lambrecht

De organisatie besloot dit nummer terug te trekken, als eerbetoon aan de overleden Bjorg Lambrecht. De Belg reed dit jaar met 143 in de Poolse etappekoers. „Dit nummer wordt nooit meer gedragen in de Ronde van Polen. Het is voor Bjorg. We zullen je altijd blijven herinneren”, schrijft de organisatie.

De 22-jarige renner van Lotto Soudal kwam in de derde rit ten val. Hij overleed aan de gevolgen van de klap, die tot een grote scheur in zijn lever had geleid. Als gevolg van de inwendige bloeding kreeg Lambrecht een hartstilstand. De Ronde van Polen ging na het tragische ongeval ’gewoon’ door, al werd de vierde etappe geneutraliseerd verreden. De ploeggenoten van Lambrecht kwamen gezamenlijk als eersten over de finish.

In onder meer de BinckBank Tour en de Ronde van Spanje werd daarna stilgestaan bij het overlijden van de Belg.