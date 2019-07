Hoe moet Oranje in vredesnaam Team USA verslaan?

Bondscoach Sarina Wiegman (r) samen met Vivianne Miedema, de topscorer aller tijden van de Oranje Leeuwinnen. Ⓒ Reuters

LYON - Nu het ticket voor de finale binnen is, rest de vraag: kan Nederland ook daadwerkelijk wereldkampioen worden? De Oranje Leeuwinnen zijn in Frankrijk bezig aan pas het tweede WK in de historie. Tegenstander Amerika, dat bij de bookmakers de grote favoriet is, werd al drie keer wereldkampioen. Verschil moet er zijn. Bovendien steekt Team USA momenteel in een betere vorm. Waarom Oranje dan toch wereldkampioen kan worden? Nou, hierom.