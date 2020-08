’Toscane wil in september WK wielrennen organiseren’

Het WK zou in Aigle en Martigny plaatsvinden, maar vanwege de Zwitserse maatregelen tegen het coronavirus kan dat niet doorgaan. De UCI zoekt nu een gelijkwaardig parcours in Europa en wil voor 1 september een keuze hebben gemaakt.

De bedoeling van de Toscaanse organisatoren is het WK in Pisa en Peccioli te organiseren. In 2013 vond het WK in het Toscaanse Firenze plaats. De Portugees Rui Costa veroverde toen de wereldtitel.