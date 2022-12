Opmerkelijk: UFC-vechter gunt na onbesliste partij ’belt’ aan tegenstander

Het gevecht eindigde tot ongenoegen van velen onbeslist. Blachowicz gaf vervolgens aan wat dat hem betreft Ankalaev de belt in ontvangst moest nemen. „Ik weet niet of ik verloren heb, maar ik heb zeker niet gewonnen.” Ankalaev vond zelf duidelijk ook dat hij winnaar van het gevecht was. „Ik heb gewonnen, waar is mijn kampioensbelt? Op deze manier weet ik niet of ik nog voor deze organisatie wil vechten, want ik snap niet wat er nu gebeurd is”, aldus de Rus.

Paddy the Baddy

Paddy Pimblett - beter bekend als Paddy the Baddy - had even daarvoor zijn partij in de UFC gewonnen. Het lichtgewicht werd door de juryleden unaniem gekozen als de winnaar van het gevecht met Jared Gordon.

Paddy the Baddy wordt uitgeroepen tot winnaar. Ⓒ Getty Images

Na afloop liet de Brit van zich horen in zijn kenmerkende accent. „That wasn’t close”, zei de markante vechter met zijn arm om de interviewer heen. „Ik wist dat ik de eerste twee ronden gewonnen had met gemak en deed het daarom rustig aan in de derde, want ik wilde niets gevaarlijks doen en het risico lopen alsnog te verliezen.”

Verder was er een razendsnelle zege voor Jairzinho Rozenstruik. De tegenstander van de Surinamer, Chris Daukaus, ging in de eerste ronde al na 23 seconden knock-out. Daarnaast won Raul Rosas Jr. van Jay Perrin. De 18-jarige is daarmee de jongste winnaar in de geschiedenis van de UFC.

Bekijk hieronder de vijf hoogtepunten van UFC 282 volgens discovery+: