Autocoureur Rinus van Kalmthout wint eerste IndyCar-race

Van Kalmhout, in Amerika beter bekend als Rinus VeeKay, is bezig aan zijn tweede seizoen in de IndyCar. Vorig jaar kwam hij tot één podiumplaats. Hij is de eerste Nederlander die een race in die prestigieuze klasse wint sinds zijn leermeester Arie Luyendyk in 1998. Luyendyk won ook twee keer de beruchte Indy 500, die volgende week op het programma staat.

Voormalig Formule 1-coureur Romain Grosjean eindigde als tweede, nadat hij vanaf pole position was gestart. Van Kalmthout begon de vijfde race van het seizoen als zevende.

Met zijn felbegeerde eerste overwinning heeft Van Kalmthout al een belangrijk doel bereikt. Voor aanvang van het seizoen zei hij: „Ik hoop in de top-5 of top-6 mee te kunnen doen in het kampioenschap en regelmatig voorin te rijden. Als dat gebeurt, valt het vanzelf een keer mijn kant op en komt die eerste overwinning dichterbij. Dat blijft na één podiumplek vorig seizoen het doel. Ik doe niet mee om tweede te worden.”