Zien we kickboksicoon (36) na wéér een nederlaag nog terug in de ring? Excuses zijn op voor Badr Hari

Door Lars van Soest Kopieer naar clipboard

Badr Hari ligt verstijfd op de grond na de rake trap tegen zijn hoofd. Ⓒ HH/ANP

Badr Hari was zaterdag vier en een halve minuut heer en meester in zijn partij met Arkadiusz Wrzosek. De Marokkaanse Amsterdammer dicteerde het gevecht, sloeg de Pool drie keer naar de grond, maar precies op het moment dat hij het karwei dacht af te maken, werd hijzelf geraakt. Het licht ging uit en voor de vierde keer in vijf partijen verloor de 36-jarige vechtersbaas op (technische) knock-out. De vraag die zich nu opdringt: was dit het afscheid van een kickboksicoon?