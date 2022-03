Boogerd blikt vooruit op Milaan-Sanremo: ’Als Van der Poel meedoet, heeft hij kans.’

Van der Poel kwam maanden niet in actie, en had na zijn rugklachten eigenlijk pas komende week zijn comeback gepland in de Italiaanse rittenkoers Coppi e Bartali. Zijn ploeg Alpecin-Fenix besloot hem toch dit weekeinde al op te stellen. ,,Als hij meedoet, heeft Van der Poel altijd een kans. Dus zet ik hem er zonder twijfel bij”, aldus Boogerd.

Trek-Segafredo

Ondanks de vele afzeggingen, van onder anderen de winnaar van 2019 en wereldkampioen Julian Alaphilippe en titelverdediger Jasper Stuyven, blijven er genoeg gegadigden over om te winnen op de legendarische Via Roma. De Trek-Segafredo-ploegmaat van Stuyven, Mads Pedersen, geeft ’Boogie’ ook goede kansen. ,,Hij maakt een heel sterke indruk, die gaat er in de finale wel bij zijn.” Zo verwacht Boogerd eveneens hoofdrollen van tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar, en Van Aerts ploeggenoot bij Jumbo-Visma, Primoz Roglic.

Na Van der Poel heeft Boogerd hun landgenoot Fabio Jakobsen ook bij de kanshebbers gezet. De Nederlandse topsprinter toonde in Parijs-Nice aan dat hij de snelste man is van het peloton, al is het de grote vraag of hij tijdens zijn debuut in ’La Primavera’ überhaupt aan sprinten toekomt.