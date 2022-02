Gekibbel tussen teams over geld leidt tot minder sprintraces in Formule 1

Afgelopen jaar werd er al geëxperimenteerd met drie sprintraces, waarin de kwalificatie voor de Grand Prix op zondag werd bepaald. De bedoeling was dat komend seizoen zes van de 23 weekenden op die manier zouden verlopen.

Niets is echter minder waar. Mercedes, Red Bull Racing en Ferrari opteerden voor een verhoging van het budgetplafond (145 miljoen dollar) met 2,65 miljoen. De andere zeven teams zijn daar niet mee akkoord gegaan. Ook het management van de Formule 1 en autosportfederatie FIA zijn tegen.

De teams werd weliswaar financiële compensatie aangeboden wat betreft een verdubbeling van het aantal sprintraces, maar de topteams eisten dus een verhoging van het budgetplafond. Zij lijken hun poot stijf te houden, waardoor het aantal sprintraces op drie blijft. Discussies daarover zijn nog gaande en er is nog geen sprake van een definitieve klap, maar die wordt vermoedelijk op 14 februari tijdens de zogeheten F1 Commission met alle partijen gegeven.

Teleurstelling

Voor de Formule 1-top is de gang van zaken een teleurstelling, want de sprintraces zouden meer jonge fans aantrekken en bij de meeste promotors van Grand Prixs met open armen worden ontvangen, omdat er dan ook op vrijdag meer publiek op de tribunes zit.

Concept op schop

Het concept gaat wel wat op de schop. Zo is het de bedoeling dat de snelste coureur op vrijdag tijdens de kwalificatie de officiële pole position voor in de boeken krijgt toegewezen. Ook zullen er op zaterdag tijdens de sprintrace meer punten te verdienen zijn in vergelijking met vorig jaar. Toen verdiende alleen de top-3 punten (drie, twee en één punt).

Compromis

Om het sprintrace-format te behouden, heeft de Formule 1-top het compromis voorgesteld om in ieder geval nog wel drie korte zaterdagraces te organiseren. Waar dat gaat gebeuren is nog onbekend. Zandvoort was een van de beoogde locaties bij het vorige voorstel met zes sprintraces.