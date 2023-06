Rosmalen verliest bij mannen als eerst geplaatste: Medvedev gefrustreerd naar huis

Aanvankelijk leek er weinig aan de hand voor de nummer vier van de wereld. Hij won de eerste set van de Fransman en in de eerste set herstelde hij snel een break achterstand, waarna het tot 4-4 gelijk opging. Toen begon de ellende voor Medvedev. Hij leverde met zijn opslag ook direct de set in - na een spectaculair setpoint - en wist daar niet meer van te herstellen, want in set drie namen onrust en fouten de overhand.

De frustratie was in de derde set meermaals zichtbaar bij de man die vorig jaar nog tot de finale reikte. Hij maakte een paar keer wilde bewegingen en sloeg zijn racket tegen de grond. Ook had hij mot met de umpire. Bij een kantwissel liet Medvedev zijn ongenoegen blijken over het functioneren van de scheidsrechter.

Mannarino - de nummer 52 van de wereld - liet zich niet van de wijs brengen. Sterker nog, hij brak Medvedev in de laatste game nog een keer om zijn zege zo extra in de verf te zetten. Mannarino moet het in de kwartfinale opnemen tegen Milos Raonic of Jordan Thompson.