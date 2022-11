Gedoodverfde favoriet Brazilië begint WK met zege op Servië na wereldgoal Richarlison

Mocht Neymar (30) ooit beslissen weg te gaan bij PSG om zijn zakken nog verder te vullen, dan lijkt Qatar de ideale bestemming. Het adembenemende Lusail-stadion in Doha ontplofte bijna toen de naam van de Braziliaanse smaakmaker werd omgeroepen. En het waren niet alleen de Braziliaanse fans, maar ook de Qatari die hem blijken te aanbidden.

Al zal het mogelijke jaarsalaris na de wedstrijd van donderdag misschien geen honderd miljoen, maar slechts negentig miljoen euro bedragen, want net als de rest van zijn ploeggenoten had Neymar opstartproblemen. Vooral voor rust bleek het nergens op bij de gedoodverfde wereldkampioenskandidaat, waarvan met name de voorhoede als los zand aan elkaar hing.

Vreugde bij de spelers van Brazilië. Ⓒ ProShots

Daardoor was de voorpret aanvankelijk groter dan het plezier tijdens de wedstrijd zelf. Elke keer als Brazilië via de wereldsterren Raphinha (FC Barcelona), Neymar (PSG), Vinicius Junior (Real Madrid) of Richarlison (Spurs) de aanval zocht, veerden de aanwezigen op en was een ongelooflijk kabaal te horen. Maar telkens was de eindpass onzorgvuldig, voerde een aanvaller zijn actie te ver door of verdedigde Servië gewoon knap.

In Doha liet het elftal van aanvoerder Dusan Tadic en de onverschrokken middenvelder Nemanja Gudelj 45 minuten lang zien dat het geen toeval was dat de Serviërs in de Europese kwalificatiepoule Portugal achter zich hielden. Het aantal échte kansen voor Brazilië bleef voor rust beperkt tot één, maar Raphinha leverde in kansrijke positie een slap rollertje af.

Dusan Tadic in actie namens Servië. Ⓒ ProShots

De eerste vijf minuten in het tweede bedrijf zorgden voor meer opwinding dan de hele eerste helft. Voormalig NAC-, AZ- en Ajax-speler Gudelj werd beroerd ingespeeld door zijn keeper Vanja Milinkovic, liet zich de kaas van het brood eten door Raphinha, maar had geluk dat Milinkovic zijn fout goed maakte. Even later sprong Gudelj met een kiezelharde overtreding op Neymar, die hem geel opleverde, weer in het oog. Het zorgde ervoor dat hij na 57 minuten werd vervangen door Ivan Ilic.

Servië werd nog meer dan daarvoor teruggedrongen. Neymar schoot op aangeven van Vinicius naast en de pegel van linksback Alex Sandro (paal) had een beter lot verdiend. Toch waren de Braziliaanse treffers een kwestie van tijd. Richarlison reageerde alert, nadat Milinkovic een inzet van Vinicius met grote moeite had gekeerd (1-0). Het tweede doelpunt van Richarlison, een halve omhaal, was van grote schoonheid (2-0). Dat de Brazilianen niet nog veel meer scoorden, was een wonder.