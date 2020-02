Robin de Kruijf: ’Ik ben niet bang voor het virus’

De Kruijf woont met haar teamgenoten in een complex in Conegliano, veertig kilometer boven het noordoostelijke Venetië. Wedstrijden speelt deze topclub in het nabijgelegen Treviso, maar zondag ging het duel met Cuneo niet door. „Dat was lullig voor die meiden van Cuneo”, zegt De Kruijf. „Ze waren hier zaterdag al en konden zondag weer acht uur in de bus gaan zitten op weg naar huis.”

De Kruijf noemt zichzelf een nuchtere Nederlandse, maar vond de situatie van de afgelopen dagen bij vlagen bizar. „Door die stortvloed van nieuws voelde het soms alsof het einde van de wereld nabij was. Niks mocht meer: sportwedstrijden met publiek, kerkdiensten bezoeken, naar de bioscoop. We mochten niet trainen, maar dat hebben we stiekem toch gedaan.”