Hoe blijven bewegen in tijden van corona?

Graphic van hoe te bewegen in tijden van corona. Ⓒ RIVM/VWS

AMSTERDAM - Sportarts Maarten Moen, die verbonden is aan sportkoepel NOC*NSF, maakt zich zorgen. Niet alleen over de topsporters die in hun bewegingsruimte zijn beperkt, maar over iedereen in Nederland die door de crisis minder beweegt. Samen met vertegenwoordigers van de KNVB, het Amsterdamse Universitair Medisch Centrum en de Vereniging voor Sportgeneeskunde kwam hij in actie. Met een helder voorlichtingsdocument als resultaat.