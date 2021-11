Motorcrosser Jeffrey Herlings grijpt wereldtitel

Bij de Grote Prijs van Mantova passeerde de 27-jarige Nederlander, in zijn loopbaan veelvuldig geplaagd door blessures, zijn concurrent Romain Febvre op de beslissende dag door in beide manches zijn concurrent voor te blijven en de zege in de race naar zich toe te trekken.

De Fransman ging in de laatste manche onderuit, waardoor de The Bullet in betrekkelijke rust richting zijn tweede wereldtitel kon rijden. In Italië, maar ook in zijn geboorteplaats Geldrop zal er een groot feest losbarsten vanwege de eindzege van Herlings.

Herlings, die ook al drie wereldtitels greep in andere klasses, kwam eerder op de dag in punten naast Febvre en flitste er in de alles beslissende manche voorbij. Titelverdediger Tim Gajser werd derde in het eindklassement.