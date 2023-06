Van de Looi voor allesbeslissende EK-kraker: ’Dáár ligt een uitdaging’

„In de eerste twee wedstrijden speelden we op de manier waarop we wilden”, vertelde Van de Looi maandag tijdens een persconferentie in Tbilisi. „We willen dominant zijn aan de bal en kansen creëren met combinaties over de grond.”

Na afloop van de wedstrijd tegen de Portugezen zei de trainer zaterdag dat hij ontevreden is over het spel in de laatste 25 tot 30 meter van het doel. Jong Oranje scoorde pas één keer en creëert ook niet veel kansen. „Voetbal draait om het maken van doelpunten en dat hebben we pas één keer gedaan. Het is belangrijk dat we daar beter in worden. Dat weten we en daar hebben we over gepraat. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat kunnen, want we hebben eerder al laten zien dat we veel doelpunten kunnen maken.”

40.000 mensen in stadion

Tegen Jong België en Jong Portugal speelde Jong Oranje in een grotendeels leeg stadion. Tegen Jong Georgië zal dat dinsdag anders zijn. „Het zal nu moeilijker zijn om mijn spelers te bereiken. Daar ligt een uitdaging voor de spelers, om in het veld zelf veel te communiceren”, aldus Van de Looi, die niet kan beschikken over zijn geschorste aanvoerder Quinten Timber.

Linksback Quilindschy Hartman kijkt uit naar de wedstrijd met 40.000 mensen in het stadion. „Ik denk dat we ook moeten gaan genieten van de sfeer”, zegt hij. „We moeten niet bang zijn om hetzelfde spel te spelen als tegen België en Portugal. Als we dat doen, hebben we een goede kans om te winnen. We hebben spelers met uitzonderlijke kwaliteiten die de wedstrijd kunnen beslissen.”