Ajax tegen PSV zonder Onana, Ziyech en Neres

„Als wij de eerste competitiewedstrijd gaan spelen, de eerste wedstrijd om de punten, dan gaan we voor de eerste keer met elkaar samen spelen. Omdat we er nu nog vijf missen”, vertelde Ten Hag op het trainingskamp in het Oostenrijkse Bramberg am Wildkogel. „Volgende week komen die jongens gefaseerd terug. Tegen PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal zullen ze er niet allemaal bij zijn. Ik denk, eerlijk gezegd, dat de meesten er niet bij zullen zijn. In principe gaan we met de huidige groep tegen PSV spelen.”

Een klein voorbehoud over de niet beschikbaarheid van Hakim Ziyech, Noussair Mazraoui, Andre Onana, die allemaal de Afrika Cup hebben gespeeld, en Nicolas Tagliafico en David Neres, die op de Copa America actief waren, maakt Ten Hag nog wel. „Het hangt ervan af hoe ze binnenkomen, hoe fit ze zijn, fysiek en mentaal. David Neres zal er zeker niet bij zijn of hij moet zich vrijdag komen melden en zeggen ’ik ben er klaar voor’. Ik sluit niks uit, maar David heeft het minst vakantie gehad van allemaal.”

Overigens moet ook Ajax als Champions League-halvefinalist van vorig seizoen in een later stadium alsnog twee kwalificatierondes zien te overleven om weer door te dringen tot het kampioenenbal. Volgens Ten Hag is geen abc-tje dat dat zomaar lukt. „Het is geen vanzelfsprekendheid dat we zomaar even de groepsfase van de Champions League halen. Iedereen denkt na vorig jaar, dat het een automatisme is, maar de jaren ervoor was iedereen van mening, dat het voor een Nederlandse club ongelofelijk lastig is om je voor de groepsfase te kwalificeren. Laat staan, dat je de groepsfase zou kunnen overleven. Wij verwachten wel dat we het halen, maar het wordt niet gemakkelijk. Je weet niet wie je gaat loten. Alles in Europa is moeilijk en hoeveel jaren, en dat zijn we dan ineens vergeten, zijn er niet geweest, dat Ajax struikelde over clubs als Rapid Wien en Rosenborg.”