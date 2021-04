Jasper Philipsen wint de door zware valpartijen ontsierde Scheldeprijs

Frederik Frison (Lotto-Soudal), Ward Vanhoof (Sport Vlaanderen-Baloise), Kristoffer Halvorsen (Uno-X) en Florian Maitre (Total Direct Energie) kwamen hard ten val en moesten opgeven.

Frison heeft een lichte hersenschudding en veel schaafwonden opgelopen. Bovendien heeft hij ook last van lage rugpijn. Het is vooralsnog niet bekend hoe het met de andere renners is.

Ook Ward Vanhoof moest opgeven. Ⓒ ANP/HH

Het koude en winderige weer maakte de start van de sprintklassieker tussen Terneuzen en het Belgische Schoten erg nerveus. Na de zware valpartij kwakten er kilometers daarna weer meerdere renners tegen het asfalt. Zo was de Nederlander Taco van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert) de volgende die tegen de grond smakte. Ook hij moest de strijd staken.

Philipsen snelste van elitegroep en wint

Philipsen won dus uiteindelijk de Scheldeprijs. Valpartijen en de felle wind scheurden het peloton dus in stukken, waarna een elitegroep van dertig renners in Schoten mocht gaan spurten voor de zege. Philipsen toonde zich de snelste. De renner van Alpecin-Fenix pakte zijn eerste zege van het seizoen.

Zie hier de video van de sprint:

Op 69 kilometer van de streep kwamen de twee groepen samen, goed voor een elitegroep van dertig renners, met daarbij het Deceuninck-Quick-Step-vijftal Bennett, Sénéchal, Cavendish, Van Lerberghe en Morkov.

In het peloton nam Cofidis, dat met Elia Viviani een van de schaduwfavorieten in zijn rangen had, het grootste deel van het werk op. De groep voorin werd echter niet meer teruggehaald en mocht gaan sprinten voor de zege. Philipsen toonde zich de snelste in Schoten.

„Het is fantastisch om zo’n ’lead-out’ te hebben”, uitte Philipsen zijn waardering. „Mooi dat ik het kon afmaken. Voor mezelf en voor de ploeg.” Tom Boonen was in 2006 de laatste Belg geweest die won in Schoten.

Het was de eerste overwinning van het seizoen voor Philipsen, die twee weken geleden tweede werd achter Bennett in de Classic Brugge - De Panne. Vorig jaar won hij een rit in de BinckBank Tour, maar sprong vooral zijn ritwinst in de Ronde van Spanje eruit.

Lorena Wiebes wint eerste Scheldeprijs voor vrouwen na massaspurt

Lorena Wiebes heeft de eerste editie van de Scheldeprijs voor vrouwen gewonnen. De 21-jarige Nederlandse haalde het in een massaspurt voor de Deense Norsgaard en de Italiaanse Balsamo.

Met start en finish in Schoten, bleef het vrouwenpeloton de passage door het winderige Zeeland bespaard. Toch brak het ook bij hen in de grote lus door het Belgische Kempen. Al snel ontstond een kopgroep van zestien rensters maar het peloton liet dat niet gebeuren, waarna de algehele hergroepering al snel een feit was.

Hierna achtte Daniek Hengeveld dat haar moment gekomen was. De Nederlandse ontsnapte op het lokale circuit in Schoten en reed in geen tijd een voorsprong van meer dan een minuut bij elkaar. Maar alleen tegen een controlerend peloton, tegen die opdracht was ook de Nederlandse niet opgewassen. Op iets minder dan tien kilometer van de finish was ook zij eraan voor de moeite.

Spurten dus, want de teams van deze kans wilden de teams van de snelle dames uiteraard niet laten liggen, ondanks een late poging van de Italiaanse Borghesi op de kasseien van de Broekstraat. Tevergeefs, de massaspurt was onafwendbaar. Daarin toonde Wiebes - 22 jaar jong en een van de volgende Nederlandse toptalenten - zich de beste, voor de Deense Emma Cecilia Norsgaard en de Italiaanse Elisa Balsamo.

Lorena Wiebes mag haar handen in de lucht steken Ⓒ ANP/HH

Wiebes: „Ik schrijf geschiedenis”

Voor Lorena Wiebes was het de eerste zege van het seizoen. „Het wou nog niet echt vlotten dit seizoen. De vorm was er niet en ik kende ook veel pech (ze kwam in de openingsrit van de Healthy Tour in Nederland zwaar ten val, red.) Maar nu de eerste winnares ooit zijn van de Scheldeprijs voor vrouwen, dat maakt veel goed. Je schrijft een beetje geschiedenis, hé. Ik zag Fabio Jakobsen op televisie twee keer op rij winnen (2018 en 2019, red.) en dacht: wat zou het mooi zijn als er zo’n sprintklassieker voor de vrouwen moest worden georganiseerd. En kijk, het is zover.”

De ploeggenotes van Team DSM bereidden de spurt prima voor. „Ja, maar we zaten iets te vroeg op kop. Ik heb even ingehouden en mij in het wiel van Norsgaard gezet. En kwam er dan mooi uit. Ik ben blij, want de druk om te winnen was groot. Nu bouw ik een rustperiode in, de Ardenklassiekers zijn niet voor mij.”

Groen licht Nederlandse overheid

De organisatoren kregen uiteindelijk groen licht van de Nederlandse overheid en politie. De wedstrijd kon dus plaatsvinden zoals voorzien. Eerst was er de vrees dat de koers niet begeleid zou kunnen worden door de politie. maar de weersverwachtingen in Nederland werden alsmaar gunstiger. De 109e Scheldeprijs werd om 12.45 uur op gang geschoten.

„Het was bang afwachten maar wij hebben daarnet de bevestiging ontvangen dat onze 109e Scheldeprijs groen licht heeft gekregen. Wij mogen starten zoals gepland en de koers zal het voorziene traject afleggen”, meldde koersdirecteur Scott Sunderland vooraf.

Nauwlettend in de gaten

„Wij houden de weersvoorspellingen nauwlettend in het oog. Het zal windering en koud zijn maar er worden geen sneeuwbuien of hagelstormen meer verwacht, zoals dat gisteren wel het geval was. Uit respect voor de renners en rensters hebben wij wel beslist geen ploegenpresentatie te doen. Iedereen kan zo tot net voor de start in de teambus blijven alvorens dan op pad te gaan. Door de wind kan de wedstrijd al heel snel openbreken. Ik verwacht alvast een boeiende wedstrijd”, meldde koersdirecteur Scott Sunderland.

Het Groupama-FDJ van schaduwfavoriet Arnaud Démare kwam alvast niet aan de start. De Franse ploeg heeft een coronabesmetting binnen zijn staf en moest daardoor noodgedwongen verstek laten gaan.

Racistisch bejegende Bouhanni niet in Scheldeprijs

Nacer Bouhanni is woensdag niet gestart in de Scheldeprijs. Zijn ploeg Arké-Samsic liet via Twitter weten dat de sprinter „vanwege de recente gebeurtenissen” niet aan de start kon verschijnen. Bouhanni was de afgelopen dagen slachtoffer van racistische beledigingen op sociale media. Die volgden na een sprint in de wielerkoers GP Cholet de la Loire eind maart waarbij hij de Brit Jake Stewart bijna de hekken in had gereden.

Bouhanni, wiens actie door de internationale wielrenunie UCI wordt onderzocht, kreeg vervolgens te maken met tal van verwensingen, refererend aan zijn Algerijnse roots. „Hallo grappenmakers die het leuk vinden berichten te sturen dat ik terug moet naar Afrika, dat ik een crimineel ben, dat ik als Noord-Afrikaan opgesloten moet worden en die me constant emoji’s van varkens sturen. Jullie moeten weten dat ik in Frankrijk geboren ben en dat ik een klacht ga indienen. Ik ben het zat”, reageerde Bouhanni die screenshots plaatste van de beledigingen die hij ontving in diverse talen.

De UCI bood Bouhanni steun aan. „Wij veroordelen de racistische aanvallen op Bouhanni. Hoe ernstig zijn overtreding in de sprint ook was, niets rechtvaardigt de beledigingen die hij heeft ontvangen”, meldde de UCI. Ook Stewart, die een gebroken hand opliep door de actie van Bouhanni, sprak zijn afschuw uit over de reacties. „Ook al zijn we het over zijn actie in de koers niet eens, laat een ding duidelijk zijn: ik sta achter Nacer Bouhanni. We zullen het nooit over alles eens zijn, maar over racisme kun je niet van mening verschillen. Het is verschrikkelijk”, meldde Stewart op Twitter.

Bouhanni liet eerder in L’Équipe weten wakker te liggen van de beledigingen.