ADO Den Haag van Chinese in Amerikaanse handen

Eerder leek een deal rond met het Amerikaanse Otium Group, dat eerder als intermediair optrad en in beeld kwam als nieuwe eigenaar. Later werden die gesprekken gestopt. Het is onduidelijk of het voorgenomen akkoord gevolgen heeft voor het kort geding dat donderdag gepland staat tussen ADO Den Haag en UVS. Daarin eist de club een afgesproken bedrag van 2 miljoen euro om het lopende seizoen financieel goed af te kunnen handelen. De geluiden zijn dat dit geld komt van de Amerikanen en dat het overnamebedrag voor de aandelen 5 miljoen euro is.

Met een eventueel akkoord zou ADO Den Haag een nieuwe start kunnen maken, hoewel het nauwelijks voorstelbaar is dat dit gaat gebeuren in de Eredivisie. ADO staat onderaan met zes punten achterstand op plaats 16, die recht geeft op deelname aan de play-offs om promotie en degradatie. Er zijn nog vijf wedstrijden te spelen en zondag komt Fortuna Sittard op bezoek.

