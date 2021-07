Pieter van den Hoogenband: ’Arno Kamminga een sportman naar mijn hart’

Premium Sport

Reportage: De Telegraaf dag in spoor van zilveren Arno Kamminga

De avond is al lang en breed gevallen als Arno Kamminga nog een keer rondkijkt in het inmiddels lege Tokyo Aquatics Centre, waar hij tien uur eerder zijn tweede olympisch zilveren medaille in één week veroverde. Even later stapt de kroonprins van de zwemsport in een luxueus zwart taxibusje naar het ...