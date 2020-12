Volop lof van Napoli-trainer Gattuso voor AZ, maar Slot baalt

„AZ heeft een sterke ploeg met heel veel talenten die de aandacht trekken van grote clubs”, zei Gattuso. „Ze zijn in eigen land met veel gelijke spelen aan het seizoen begonnen maar ze lijken nu weer op de ploeg die het vorig seizoen ook Ajax lastig maakte.”

De Alkmaarders deden in eigen stadion veel goed tegen Napoli. „Maar toch weten we ons zelf weer niet te belonen”, zei trainer Arne Slot. „Het is een herhaling van zetten, in de Eredivisie en de Europa League.”

Napoli-trainer Gennaro Gattuso. Ⓒ EPA

AZ was vooral in de tweede helft veel beter dan Napoli, zoals Gattuso al aanstipte. „Maar we kregen vorige week tegen Real Sociedad ook meer kansen dan de tegenstander. En ook toen speelden we gelijk. We weten dit seizoen te vaak niet de eerste, tweede of derde kans te benutten. Dat doen echte topploegen wel. Maar het is ook weer heel knap dat we in deze sterke poule kunnen overwinteren. Winst volgende week op Rijeka volstaat. Het zal niet makkelijk worden, maar we zullen heel teleurgesteld zijn als het niet lukt.”

Teun Koopmeiners

Teun Koopmeiners kreeg na een uur bij een gelijke stand (1-1) een uitgelezen kans op de 2-1. De aanvoerder miste alweer zijn derde strafschop van dit seizoen. De middenvelder koos overtuigend voor zijn favoriete hoek, maar kennelijk was doelman David Ospina op de hoogte van zijn voorkeur. De Colombiaan ranselde de bal uit de benedenhoek.

„Maar Teun heeft er de afgelopen anderhalf jaar ook een stuk of vijftien gemaakt”, stelde Slot. „Zolang hij vertrouwen houdt, blijft hij de strafschoppen nemen. En hij heeft net gezegd dat hij ze wil blijven nemen. Laten we ook niet vergeten dat hij in de voorronden van de Champions League dit seizoen nog in de 93e minuut een strafschop tegen Viktoria Plzen benutte.”

Teun Koopmeiners ziet hoe zijn penalty word gekeerd. Ⓒ ANP

Koopmeiners zelf zocht niet naar excuses na het gelijkspel. „Het is mijn schuld dat we hier niet hebben gewonnen”, concludeerde de aanvoerder. „We hebben een goede wedstrijd gespeeld. We komen snel op achterstand maar werden sterker en sterker. We hadden deze wedstrijd echt kunnen winnen, het ligt aan mij dat dit niet is gebeurd.”

Diego Maradona

Napoli blijft nog steeds koploper in groep F, met een voorsprong van 2 punten op AZ en Real Sociedad. De club uit Napels moet volgende week tegen Real Sociedad nog vol aan de bak in het stadion dat naar de vorige week overleden Diego Maradona wordt vernoemd.

„De atmosfeer in Napels is anders na de dood van Diego”, zei Gattuso. „Iedereen voelt zich verbonden aan hem. Hij heeft het voetbal veranderd in Napels. Hij is God voor Napolitanen. Dit verlies zullen we niet snel verwerken. Ik woonde als jongetje op een afstand van 2,5 uur rijden van Napels. Ook ik wilde Maradona zijn als ik op straat voetbalde. Net zoals al mijn vriendjes. Hij was de beste voetballer ooit.”