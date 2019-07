Wereldrecord voor Red Bull en Verstappen

Een van de vijf stops van Verstappen was namelijk de snelste ooit in de Formule 1. In 1,88 seconden slaagde Red Bull erin om vier banden om te wisselen en de Nederlander weer weg te laten rijden.

Het wereldrecord stond al op naam van Red Bull. Twee weken geleden had het team 1,91 seconden nodig om Verstappens teamgenoot Pierre Gasly in Silverstone terug de baan op te sturen. In Hockenheim bewees het team dus dat het nog sneller kan.