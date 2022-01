Sport Kort: Nieuwe trainer Schreuder ziet Club Brugge gelijkspelen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nieuwe trainer Schreuder ziet Club Brugge gelijkspelen

18.08 uur: Alfred Schreuder heeft bij zijn debuut als trainer van Club Brugge zijn nieuwe club met 0-0 gelijk zien spelen in een oefenwedstrijd tegen Karslruher SC. Beide teams troffen elkaar in het Spaanse Marbella waar Brugge sinds maandag verblijft. Die dag werd Schreuder gepresenteerd als opvolger van de naar AS Monaco vertrokken Philippe Clement.

Schreuder stuurde na de pauze een volledig ander elftal het veld in en startte met de Canadese aanwinst Tajon Buchanan in de basis. Van de Nederlanders speelde Ruud Vormer de eerste helft en verschenen na rust Noa Lang en Bas Dost in het elftal.

Schreuder was tot eind oktober assistent van Ronald Koeman bij Barcelona. Toen die ontslagen werd, was er voor hem ook geen plaats meer. Het is de bedoeling dat Club Brugge zaterdag oefent tegen Feyenoord, dat eerder het trainingskamp in Zuid-Spanje schrapte wegens een aantal coronagevallen.

Dammer Boomstra begint tweekamp om wereldtitel met remise

17.00 uur: Roel Boomstra is de tweekamp om de wereldtitel dammen tegen titelverdediger Aleksandr Schwartzman begonnen met remise. De Nederlandse uitdager speelde in de openingspartij in Eindhoven met wit tegen de Rus.

Geheel tevreden was Boomstra niet. „Ik moest nog wennen aan de omgeving en de start van het toernooi. Hopelijk zit ik morgen in mijn ritme. Ik kijk er erg naar uit om de rest van het WK hier op de High Tech Campus te spelen.”

Caudron wint voor 4e keer een PBA-toernooi

17.00 uur: De Belgische driebandenspeler Frédéric Caudron heeft het vierde PBA Tourtoernooi gewonnen. Hij versloeg in de finale de Koreaan Jae-ho Cho met 4-1.

Met zijn vierde overwinning van een Tourtoernooi heeft hij opnieuw historie geschreven bij de PBA, want geen spelers heeft meer toernooien gewonnen. Deze zege leverde hem een cheque op van bijna 75.000 euro en dankzij die vier overwinningen mocht bij bijna 300. 000 euro op zijn bankrekening laten bijschrijven.

Jae-ho Cho kan ook terugkijken op een uitstekend gespeeld toernooi. Hij wist vrijwel alle partijen boven de 2.000 gemiddeld te spelen en moest alleen in de finale toezien hoe Caudron het spel dicteerde.

De setstanden laten duidelijk de krachtsverhouding zien: Caudron-Cho: 15-6, 15-3, 11-15, 15-1 en 15-12. De Belgische topbiljarter liet het formidabele gemiddelde van 3.550 noteren tegen 1.947 voor Cho.

Wereldbeker ski in Zagreb afgelast wegens slecht weer

16.59 uur: In het alpineskiën gaat de wereldbeker slalom voor mannen woensdag in Zagreb niet door. De overkoepelende federatie FIS liet weten dat de weersomstandigheden dat niet toelaten. „Vanwege de extreme omstandigheden heeft de jury besloten deze beslissing te nemen”, zo luidde het in een verklaring van de FIS.

Als gevolg van hoge temperaturen, mist en regen is de piste in de Kroatische hoofdstad in zeer slechte conditie.

Hans de Koning treedt toe tot bestuur Sparta

16.29 uur: Hans de Koning treedt als niet-uitvoerend bestuurder toe tot het bestuur van Sparta Rotterdam. In deze onbezoldigde functie zal De Koning zich binnen het bestuur richten op het houden van toezicht en het geven van advies op het voetbaltechnische beleid. Hans zal op voetbalgebied als klankbord fungeren voor het gehele bestuur en zijn aandacht richten op zowel het betaalde voetbal als de jeugdopleiding.

De Koning speelde als doelman bijna 300 wedstrijden in de Eredivisie voor AZ en FC Twente. Na zijn actieve voetballoopbaan werd hij trainer bij onder andere FC Twente, AZ, Fortuna Sittard, FC Dordrecht, TOP Oss, FC Volendam, Go Ahead Eagles, RKC Waalwijk en VVV-Venlo.

Senegal stelt wegens corona reis naar Afrika Cup uit

14.48 uur: De voetballers van Senegal hebben hun vertrek naar Kameroen om deel te nemen aan de Afrika Cup uitgesteld. De reden is een uitbraak van het coronavirus binnen de selectie. De spelers Pape Sarr, Nampalys Mendy en Mame Thiam blijken te zijn besmet. Datzelfde geldt voor zes mensen uit de begeleiding.

Wat de plannen van Senegal nu concreet zijn, is nog onduidelijk. Mogelijk worden begeleiders vervangen en reizen de betrokken spelers later af.

De Afrika Cup begint zondag in Kameroen, een land met een lage vaccinatiegraad. Met topspelers als Sadio Mané (Liverpool) en doelman Edouard Mendy (Chelsea) behoort Senegal tot de favorieten.

In de groepsfase neemt Senegal het op tegen Zimbabwe, Guinee en Malawi.

Vertrouwd parcours in wielerkoers Parijs-Nice

12:41 uur De tachtigste editie van wielerkoers Parijs-Nice kent begin maart een vertrouwd karakter. Na drie vlakke etappes volgt een individuele tijdrit, waarna de heuvels in Zuid-Frankrijk worden opgezocht. Als alles volgens plan verloopt, eindigt de eerste grote etappekoers van het seizoen op zondag 13 maart op de Promenade des Anglais, de beroemde boulevard van Nice.

De afgelopen twee edities werd de normaal daar getrokken eindstreep niet gehaald vanwege corona. In 2020 brak de pandemie net uit en werden de renners voortijdig naar huis gestuurd. Het afgelopen jaar was de koers vanwege de coronamaatregelen in Nice niet welkom en werd voor de finish van de slotetappe uitgeweken naar Levens.

De rittenkoers start op 6 maart met een rit met start en finish in Mantes-la-Ville, nabij Parijs. Op 9 maart is de tijdrit over 13,4 kilometer op heuvelachtige wegen. Op de voorlaatste dag is een aankomst bergop op de Col de Turini. In de slotrit zit traditiegetrouw de Col d’Èze, die ditmaal vanaf een andere, kortere maar steilere kant wordt beklommen.

Alves kan in bekerduel officiële rentree maken voor Barcelona

10:45 uur Dani Alves kan woensdagavond in het duel uit het Spaanse bekertoernooi met Linares Deportivo zijn officiële rentree maken bij FC Barcelona. De Braziliaanse verdediger is speelgerechtigd nadat hij in december een contract had getekend bij de Catalaanse club. Alves (38) speelde vanaf 2008 acht seizoenen voor FC Barcelona, waar zijn huidige trainer Xavi ploeggenoot was.

Voormalig international Alves zat sinds september zonder club nadat hij bij São Paulo opstapte wegens een loonconflict. Xavi kan in Linares ook weer beschikken over Ousmane Dembélé. De snelle aanvaller was een van de tien coronagevallen in de selectie, maar keert na een negatieve test terug.

Voorzitter Joan Laporta moet na een positieve coronatest thuisblijven, zo meldde de club.

Poolse tennissers naar halve finales ATP Cup

08:11 uur Polen heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de halve finales van de ATP Cup, een tennistoernooi voor landenteams. Polen was in Sydney Argentinië met 3-0 de baas.

De Poolse kopman Hubert Hurkacz was met overtuigende cijfers te sterk voor de Argentijn Diego Schwartzman. In 81 minuten werd het 6-1 6-4. Hurkacz, de nummer 9 van de wereld, stond geen enkele keer zijn servicegame af tegen de mondiale nummer 13.

Hurkacz’ landgenoot Kamil Majchrzak versloeg de Argentijn Federico Delbonis met 6-3 7-6 (3) en ook het dubbelspel werd door Polen gewonnen.

De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales. Eerder waren de Polen Griekenland en Georgië al de baas.

LeBron James leidt Lakers in slotfase langs Kings

07:46 uur LeBron James heeft de basketballers van Los Angeles Lakers in de NBA aan een 122-114-zege op Sacramento Kings geholpen. Vooral in het laatste kwart toonde de 37-jarige James zijn klasse in Los Angeles.

Met nog ruim 8 minuten te gaan keken de Lakers tegen een 96-89-achterstand aan. Dankzij 14 punten van James en 11 van zijn ploeggenoot Malik Monk werd de achterstand in de slotfase omgebogen. James kwam over de hele wedstrijd tot 31 punten, Monk nam er 24 voor zijn rekening.

Voor de Lakers was het de derde overwinning op rij in een reeks van vijf thuiswedstrijden. Ze staan nu zevende in de Western Conference, met een positief winstsaldo: 20 overwinningen om 19 nederlagen.

De Lakers konden voor de negende keer op rij niet beschikken over Anthony Davis, die hinder ondervindt van een knieblessure.