Sport Kort: Rentree lonkt voor Dani Alves bij FC Barcelona

Alves kan in bekerduel officiële rentree maken voor Barcelona

10:45 uur Dani Alves kan woensdagavond in het duel uit het Spaanse bekertoernooi met Linares Deportivo zijn officiële rentree maken bij FC Barcelona. De Braziliaanse verdediger is speelgerechtigd nadat hij in december een contract had getekend bij de Catalaanse club. Alves (38) speelde vanaf 2008 acht seizoenen voor FC Barcelona, waar zijn huidige trainer Xavi ploeggenoot was.

Voormalig international Alves zat sinds september zonder club nadat hij bij São Paulo opstapte wegens een loonconflict. Xavi kan in Linares ook weer beschikken over Ousmane Dembélé. De snelle aanvaller was een van de tien coronagevallen in de selectie, maar keert na een negatieve test terug.

Voorzitter Joan Laporta moet na een positieve coronatest thuisblijven, zo meldde de club.

Poolse tennissers naar halve finales ATP Cup

08:11 uur Polen heeft zich als eerste land verzekerd van een plek in de halve finales van de ATP Cup, een tennistoernooi voor landenteams. Polen was in Sydney Argentinië met 3-0 de baas.

De Poolse kopman Hubert Hurkacz was met overtuigende cijfers te sterk voor de Argentijn Diego Schwartzman. In 81 minuten werd het 6-1 6-4. Hurkacz, de nummer 9 van de wereld, stond geen enkele keer zijn servicegame af tegen de mondiale nummer 13.

Hurkacz' landgenoot Kamil Majchrzak versloeg de Argentijn Federico Delbonis met 6-3 7-6 (3) en ook het dubbelspel werd door Polen gewonnen.

De vier groepswinnaars plaatsen zich voor de halve finales. Eerder waren de Polen Griekenland en Georgië al de baas.

LeBron James leidt Lakers in slotfase langs Kings

07:46 uur LeBron James heeft de basketballers van Los Angeles Lakers in de NBA aan een 122-114-zege op Sacramento Kings geholpen. Vooral in het laatste kwart toonde de 37-jarige James zijn klasse in Los Angeles.

Met nog ruim 8 minuten te gaan keken de Lakers tegen een 96-89-achterstand aan. Dankzij 14 punten van James en 11 van zijn ploeggenoot Malik Monk werd de achterstand in de slotfase omgebogen. James kwam over de hele wedstrijd tot 31 punten, Monk nam er 24 voor zijn rekening.

Voor de Lakers was het de derde overwinning op rij in een reeks van vijf thuiswedstrijden. Ze staan nu zevende in de Western Conference, met een positief winstsaldo: 20 overwinningen om 19 nederlagen.

De Lakers konden voor de negende keer op rij niet beschikken over Anthony Davis, die hinder ondervindt van een knieblessure.