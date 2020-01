Emotionele Peter Wright door het dolle: ’Nu jagen op eerste plek Van Gerwen’

„Ik had er veel vertrouwen in, ik had een goed gevoel vanavond”, zei de Schot na zijn kunststukje tegenover RTL7. „Ik was een stuk rustiger tijdens de wedstrijd, ik deed gewoon rustig mijn ding. Ik had me voorgenomen om niet elke leg of set te denken alsof het de beslissende in de wedstrijd was. En dat werkte, want ik was ontspannen.”

Wright vervolgt: „Ik heb veel finales verloren in mijn leven. Soms wilde ik met darts stoppen, omdat het mentaal gewoon te zwaar was. Maar je ziet maar weer dat je nooit moet opgeven Hoe vaak je ook neer bent gegaan, je kunt altijd weer opstaan en het opnieuw proberen. In deze finale viel alles mijn kant op, al spookten er nog wel allerlei gedachten door mijn hoofd toen ik mijn eerste pijl matchdart op dubbel 10 miste. ’Niet weer, niet weer’, hield ik mezelf voor. Gelukkig ging de volgende pijl er wel in.”

Met het veroveren van de wereldtitel gaat voor Wright (na zijn tegen Van Gerwen verloren finale in 2014) een droom in vervulling. „Ik had tot nu toe alleen de UK Open in 2017 gewonnen. En dat kreeg ik dan ook vaak te horen, dat mensen zeiden dat het ’maar’ de UK Open was. En geen WK. Maar ook die toernooien zijn ontzettend lastig om te winnen, ga er maar aan staan. En nu ben ik gewoon wereldkampioen. Ongelofelijk!”, jubelde Wright.

„Ja, ik moest huilen op het podium. Dit is zo’n emotioneel moment”, aldus Snakebite, die nu achter Van Gerwen weer de nummer 2 op de wereldranglijst is. „Nu ga ik dit jaar op hem jagen”, lachte Wright. „Michael, ik kom eraan voor die eerste plek.”

