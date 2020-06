Walter Planckaert (72) blijft man van oude stempel in moderne wielerwereld

Walter Planckaert: 'Weet je wat ik jammer vind? De coureurs zijn zo lief geworden voor elkaar. In het veldrijden gaan ze net niet samen slapen. Ⓒ Hollandse Hoogte / Icon Sport S.A.R.L.

In zijn tuin in Nevele, perfect onderhouden en gesnoeid, kijkt Walter Planckaert (72) terug op vier maanden zonder koers. Wielrennen is misschien niet meer de geestige sport van vroeger, maar hij heeft het toch gemist. „Als dit een voorschot is op mijn pensioen, wil ik graag nog een beetje blijven werken.”