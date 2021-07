‘Winnen in Hongarije zou mooiste antwoord zijn van Max Verstappen’

De strijd om de wereldtitel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton krijgt een steeds meeslepender en dramatischer karakter. Telegraaf-verslaggever Erik van Haren en voormalig coureur Christijan Albers discussiëren in een nieuwe podcast over de enorme crash van Verstappen, het verhitte duel met Hamilton en diens reactie na afloop. Ook hebben ze geen goed woord over voor het gedrag van sommige ‘fans’ en wordt de loftrompet gestoken over Lando Norris, Charles Leclerc en veteraan Fernando Alonso.