Oranje-internationals vrijgesteld van quarantaine voor wedstrijd tegen Polen

„De situatie van de KNVB is urgent, want de wedstrijd is al aanstaande vrijdag”, zo verantwoordt Van Ark haar besluit. „En de KNVB zorgt er ook voor dat voetballers geïsoleerd reizen, dat ze onder begeleiding staan en dat er toezicht is op en rond het veld.”

Begin deze week vroeg de voetbalbond het ministerie om een uitzondering te maken voor spelers die in het buitenland voetballen, zodat zij inzetbaar zijn voor de interlands tegen Polen (4 september) en Italië (7 september) in de Nations League. Te denken valt aan Frenkie de Jong die bij FC Barcelona speelt. De spelers komen maandag aan in Zeist.

De quarantaine-uitzondering geldt eenmalig voor de wedstrijd tegen Polen, volgende week vrijdag. Van Ark wil dat er voor daaropvolgende data algemene spelregels worden afgesproken, zodat topsporters gewoon deel kunnen nemen aan wedstrijden.

Reizigers uit landen met code oranje wordt geadviseerd om tien dagen in quarantaine te gaan na aankomst in Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken scherpte maandag het reisadvies voor Spanje en Frankrijk aan vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen in beide populaire vakantielanden. Ook voor Groot-Brittannië, waar heel wat internationals van Oranje spelen, geldt code oranje.

Of er spelers zijn die aankomen uit landen met het label ’code oranje’, houdt Van Ark in het midden: „Dat is aan de KNVB.”

De UEFA vergaderde vorige week met de 55 aangesloten bonden over de hervatting van de verschillende competities voor landenteams. De voetbalbonden kregen toen het advies om zich bij hun overheid te melden om vrijstelling van quarantaine aan te vragen. Ook werd besloten de duels van begin september nog zonder publiek af te werken.