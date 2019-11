FC Utrecht oppermachtig in zesklapper tegen Fortuna

Er waren amper 3 minuten gespeeld toen Utrecht al de leiding nam. Gyrano Kerk combineerde met de mee opgekomen Sean Klaiber en rondde af in de korte hoek langs Fortuna-doelman Alexei Koselev.

Tien minuten later was het al 2-0. Kerk drong het strafschopgebied vanaf de rechterkant binnen en bediende met een subtiel passje Sander van de Streek die raak schoot. Amadou Ciss vergreep zich na ruim een half uur aan Van de Streek. De door Jochem Kamphuis toegekende strafschop werd benut door de Zweed Simon Gustafson. De coaches Sjors Ultee en Kevin Hofland grepen in: de falende Engelse linksback Cian Harries moest naar de kant, in zijn plaats kwam Clint Essers.

Het veranderde niets; Fortuna bleef stuntelen. Na de pauze maakten Van de Streek, Gustafson, opnieuw uit een strafschop, en de Deen Simon Makienok het Limburgse leed nog groter.

FC Utrecht is vierde met 23 punten. De ploeg van coach John van den Brom passeerde Vitesse. Fortuna is de nummer 16.

