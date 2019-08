Jakobsen wint ’met ogen dicht’

De renner van Deceuninck–Quick-Step wist pas dat hij de zege binnenhad, toen hij zijn team zag juichen. „Ineens hadden ze hun handen in de lucht. Ik gooide mijn fiets over de streep. Ik had geen idee of ik gewonnen had, ik had mijn ogen dicht op dat moment.”

Jakobsen vervolgt: „Ik kwam hier om te winnen, in mijn eerste grote ronde. Ik ben pas 22 jaar, dan is het toch mooi om dit al op mijn palmares te hebben.”

De Nederlands kampioen was na een millimetersprint net even eerder bij de meet dan Bennett, die maandag nog won. Een finishfoto moest eraan te pas komen om te bepalen wie als eerste over de streep kwam.