Potje kaarten? Geel en rood doorslaggevend als Oranje en Ecuador gelijk eindigen

Het Nederlands elftal en Ecuador staan na twee speelronden precies gelijk. Als beide landen dinsdag tijdens de derde en laatste speelronde met dezelfde cijfers winnen of gelijk spelen, gaat het land met de minste behaalde kaarten in de poulefase als nummer 1 naar de achtste finales en het land met de meeste kaarten als nummer 2. Verliezen beide landen met dezelfde cijfers, dan gaat het land met de laagste kaartenlast samen met Senegal naar de achtste finale en is het toernooi voorbij voor de ander.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld in de Champions League wordt bij het WK bij een gelijk aantal punten eerst gekeken naar het doelsaldo in plaats van het onderlinge resultaat. Als ook het doelsaldo gelijk is, geeft het aantal gemaakte doelpunten de doorslag. Pas daarna gaat het om het onderlinge resultaat. Als dat allemaal gelijk is, kijkt de FIFA naar het fairplay-klassement (aantal gele en rode kaarten). Mocht ook dat gelijk zijn, wordt er geloot wie groepswinnaar wordt en wie tweede.

Nederland won met 2-0 van Senegal en Ecuador versloeg Qatar met dezelfde cijfers. Oranje tegen Ecuador eindigde onbeslist (1-1). Als de ploeg van bondscoach Louis van Gaal dinsdag bijvoorbeeld met 1-0 van Qatar wint en Ecuador verslaat Senegal met 1-0, treedt het fairplay-klassement in werking.

Oranje ontving in de eerste twee groepswedstrijden één gele kaart, voor Matthijs de Ligt. Ecuador staat op drie keer geel, twee voor Jhegson Méndez en eentje voor Moisés Caicedo.

Japan door

Een dergelijke onknoping zou niet uniek zijn. Bij het WK van 2018 ging Japan door naar de achtste finales op basis van het fairplay-klassement. De Aziaten eindigden qua punten, doelsaldo en gemaakte goals precies gelijk met Senegal, maar ontvingen minder kaarten.

Het Nederlands elftal is bij een gelijkspel zeker van een plek bij de laatste zestien op het WK.