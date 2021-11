Dit keer maakt Cyriel Dessers het verschil niet, Feyenoord gelijk bij FC Twente

Het was een weinig aantrekkelijke eerste helft. Beide ploegen lieten zich weinig zien. Er was een vroeg kansje voor Ramiz Zerrouki, maar Feyenoord-goalie Ofir Marciano bracht redding. De Argentijn stond opnieuw onder de lat bij de Rotterdammers. Hij verving Justin Bijlow, die dinsdag positief op corona testte. In het duel tegen Slavia Praag (2-2) eerder deze week ging Marciano twee keer de mist in tegen de kampioen van Tsjechië. Ook aan de kant van Feyenoord was er voor rust een kansje. Maar een schot van Marcos Senesi via Robin Pröpper naast.

Na de rust kreeg Feyenoord het betere van het spel. Na een uur spelen moest Twente-doelman Lars Unnerstall. zich tot het uiterste inspannen om een schot van Fredrik Aursnes uit de hoek te tikken. Even later verprutste Bryan Linssen een kans na een blunder van Wout Brama door wild naast te schieten. FC Twente kreeg een mogelijkheid om de score te openen, maar een voorzet van Michal Sadílek ging langs een aantal medespelers.

Feyenoorder Orkun Kökçü strijdt om de bal met Daan Rots van FC Twente Ⓒ ANP

Dessers

Met nog ruim 20 minuten op de klok kwam bewezen goudhaantje Cyriel Dessers in het veld voor Linssen. Hij was koud in het veld en kon alleen op de keeper af, maar Unnerstall een sta in de weg. Tien minuten later was het opnieuw bijna raak. Het was opnieuw Dessers, na een goede actie op Pröpper, die tegen de sterke Twente-goalie aanschoot.

FC Twente kwam er niet meer aan te pas. De bezoekers bleven aandringen, maar slaagden er ook in de vijf minuten extra speeltijd niet in om het net te vinden. Ondanks een derde grote kans voor Dessers.

Feyenoord is na het puntenverlies niet meer de club met de minste verliespunten in de Eredivisie. De formatie uit Rotterdam heeft vier punten minder dan Ajax, de koploper die wel een duel meer heeft gespeeld.

Bekijk hier de stand, uitslagen en het programma in de Eredivisie.