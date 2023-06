Arantxa Rus mist hoofdtoernooi Wimbledon, Gijs Brouwer moet nog één keer winnen

Bibiane Schoofs, Lesley Pattinama-Kerkhove en Arianne Hartono strandden al in de eerste kwalificatieronde.

Bij de mannen zijn Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp rechtstreeks tot het hoofdtoernooi toegelaten. Gijs Brouwer staat in de derde en laatste ronde van de kwalificaties.

Tsitsipas ook op Mallorca snel klaar

Stefanos Tsitsipas is op het Mallorca Open al snel uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Griekse tennisser verloor in de tweede ronde van de Duitser Yannick Hanfmann: 4-6 6-3 2-6.

Tsitsipas, die in de eerste ronde niet in actie hoefde te komen, werd vorige week in Halle ook al snel uitgeschakeld. Toen was de Chileen Nicolas Jarry hem in de tweede ronde de baas.

Tsitsipas richt zich nu op Wimbledon. Het grandslamtoernooi begint maandag.